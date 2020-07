Calciomercato Juventus, clamoroso addio | Contatti con la Roma

Possibile colpo di scena in casa Juventus: in estate può salutare Fabio Paratici. In caso di addio nuova destinazione in Serie A per il Cfo

La Coppa Italia è andata al Napoli, il campionato non ha entusiasmato nonostante la sempre più vicina vittoria del nono scudetto consecutivo e la Champions League è ancora un’incognita ma con strada in salita dopo l’andata persa con il Lione. Il cammino di Maurizio Sarri non ha entusiasmato nè dal piano dei risultati nè da quello del gioco, che ci si aspettava ‘bello’ come quello degli anni napoletani. Il tecnico è in discussione, ma non è il solo responsabile della situazione piatta in cui giace la Juventus in queste settimane. Come il tecnico, si giocherà il futuro nel finale di stagione anche Fabio Paratici, che insieme a Nedved ha optato per l’addio di Allegri e la firma dell’ex Napoli e Chelsea.

Calciomercato Roma, Paratici pista concreta

Per il Cfo bianconero risultano contatti con un nuovo club in Serie A. Paratici, insomma, si starebbe preparando per un futuro lontano dalla Juventus. Una pista concreta, appunto per il futuro del dirigente, potrebbe essere la Roma. I giallorossi stanno vivendo una fase caotica in società, con la proprietà destinata a cambiare e, forse, a rivoluzionare anche la parte dirigenziale. Dopo l’addio di Marotta della scorsa stagione ora potrebbe arrivare l’addio anche del suo sostituto, Fabio Paratici.

La Roma dovrà però attendere il finale di stagione per capire se il dirigente finanziario potrà raggiungere la capitale, con la Juventus comunque ancora impegnata sui due fronti principali degli obiettivi stilati ad agosto: campionato e Champions.

