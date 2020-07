Calciomercato Juventus, Mendes in regia | Che colpo in attacco!

La Juventus continua la caccia all’erede di Higuain da regalare a Sarri nel calciomercato estivo: Mendes alleato bianconero

In attesa di tornare in campo contro la Lazio, in un match all’Allianz Stadium che potrebbe chiudere il capitolo scudetto, in casa Juventus il focus si chiama calciomercato. Paratici potrebbe affidarsi a Jorge Mendes per portare a Torino una punta di spessore: ecco il nome in pole position.

Calciomercato Juventus, ecco il partner di Ronaldo: lo porta Mendes

Sono diversi i nomi sul taccuino del CFO bianconero Fabio Paratici per rinforzare l’attacco di Sarri, sostituendo il partente Higuain. Da Milik a Dzeko, passando per Lacazette ed il bomber dell’Atalanta Zapata, la vera sorpresa potrebbe portarla Jorge Mendes. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il potente procuratore di Cristiano Ronaldo medierebbe con il Wolverhampton per il trasferimento di Raul Jimenez alla corte di Sarri.

Il messicano, dopo la sorprendente stagione coi ‘Wolves‘, sarebbe quindi il perfetto partner d’attacco per Cristiano Ronaldo. Un primo approccio c’è già stato ma i cartellini di Ramsey e Rugani non accendono l’interesse del club inglese. Ecco perchè la mediazione di Mendes potrebbe risultare decisiva per portare a Torino il bomber che in stagione ha messo a segno ben 26 reti e 10 assist in 51 presenze complessive.

Canale privilegiato per i bianconeri, dunque, ma occhio alla forte concorrenza del Manchester United che ha posto da tempo nel mirino il talento classe 1991.

