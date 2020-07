Inter, sfida di mercato con la Juve | Paratici arriva a 30 milioni!

La bagarre fra Juve ed Inter si riversa anche sul mercato: Marotta e Paratici hanno messo gli occhi su un talento della Serie A, bianconeri in vantaggio.

Sono sempre Juventus ed Inter il centro nevralgico del campionato italiano. La rivalità fra bianconeri e nerazzurri determina le sorti della Serie A, anche in chiave mercato: entrambe le società hanno messo gli occhi sullo stesso obiettivo. Si tratta dell’esterno che più di ogni altro sta brillando nel campionato italiano e, secondo fonti tedesche, Paratici starebbe riuscendo ad anticipare Marotta. Un duello di mercato fra due ex colleghi che, dopo una vita passata fianco a fianco, ora si trovano a guidare le due società in cui intercorre la rivalità maggiore. Il bianconero potrebbe essere già in vantaggio.

Calciomercato Inter, sfida con la Juve per Gosens | Paratici offre 30 milioni!

In questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin, canta Cremonini, ma tutti vogliono Robin Gosens. Le due società più decise nei confronti dell’esterno dell’Atalanta sono Inter e Juventus. Il derby d’Italia ha valicato i confini del campo da gioco, per esondare nel mercato. Come riportato da ‘Kicker’, i bianconeri sarebbero in vantaggio per Gosens: Paratici sarebbe disposto a spingersi fino a 30 milioni per convincere i bergamaschi. Una cifra molto alta per i nerazzurri, che hanno già investito 50 milioni per portare a Milano Achraf Hakimi.

Il rischio per Marotta è quello di essere beffato proprio da dal suo ex collega e vedere l’esterno tedesco finire in bianconero. Entrambe le società si sono stabilite come obiettivo un restauro delle fasce e Robin Gosens rappresenta un’occasione ghiotta. Sul calciatore della ‘Dea’ ci sarebbe anche l’Herta Berlino, ma il richiamo delle due big italiane sembra essere superiore.

Juventus ed Inter si danno battaglia per Gosens: dalla Germania rivelano che sono i bianconeri ad essere in vantaggio per il momento.

RM

