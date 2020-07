Calciomercato Inter, bomba Conte: “Licenziamento per giusta causa!”

Calciomercato Inter, clamorosa indiscrezione lanciata dal giornalista Fabio Ravezzani: “I nerazzurri stanno valutando il licenziamento di Antonio Conte”

Continua a non convincere a sufficienza l’Inter di Antonio Conte, che in questa seconda parte di stagione si sta configurando come una delle grandi delusioni del nostro campionato. Nonostante qualche passo falso della capolista Juventus, il club nerazzurro non è riuscito a ricucire lo strappo in classifica, facendosi addirittura agganciare dalla favola Atalanta. Il tutto, poi, condito dalle dichiarazioni sempre più al vetriolo di Antonio Conte, che nell’immediato post-partita di Roma-Inter ha nuovamente attaccato frontalmente la società, rea secondo lui di non essersi fatta valere nei salotti buoni della Lega Calcio.

Inter, la bomba di Ravezzani: “Zhang valuta il licenziamento per giusta causa di Conte!”

Ecco, dunque, che per l’ex tecnico di Juventus e Chelsea potrebbe aprirsi un clamoroso scenario: quello del licenziamento. Stando a quanto rivelato dal giornalista Fabio Ravezzani, l’Inter potrebbe giungere ad un dentro o fuori con il tecnico leccese: “Da quello che mi risulta, il presidente Zhang sta valutando l’ipotesi di licenziamento per giusta causa nei confronti di Antonio Conte – ha spiegato Ravezzani nel corso di ‘TopCalcio24’ – Un’ipotesi che potrebbe prendere piede, soprattutto se il tecnico dovesse persistere negli attacchi alla squadra e alla dirigenza, quando le cose non girano per il verso giusto. Ho motivo di ritenere che l’Inter stia raccogliendo queste sue dichiarazioni, qualora in futuro dovesse addirittura adire le vie legali”.

Piove sul bagnato, dunque, in casa Inter: la formazione di Conte adesso è chiamata a vincere e convincere contro la Fiorentina, per schiarire le pericolose nubi che si stanno mostrando sul futuro di Antonio Conte.

