Roma-Inter, le formazioni ufficiali | Esclusioni eccellenti

Big-match di giornata per la Serie A con Roma e Inter che si affronteranno allo Stadio Olimpico: novità di formazione per le due squadre

Una sfida nella sfida per Roma e Inter. Allo Stadio Olimpico scenderanno in campo le due compagini della Serie A che stanno vivendo un ottimo momento di forma. Conte lascerà dal primo minuto in panchina Christian Eriksen con Brozovic nel ruolo di trequartista alle spalle di Lautaro e Sanchez. L’allenatore dei giallorossi Fonseca conferma Pellegrini e Mkhitarayan con Dzeko in avanti: fuori Cristante con la difesa a tre composta da Mancini, Ibanez e Kolarov.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrj, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Brozovic, Lautaro, Sanchez. All.: Conte

