Stagione deludente per Joao Felix all’Atletico. In caso di partenza del portoghese, Simeone potrebbe bussare alle porte dell’Inter per Lautaro Martinez

L’Atletico Madrid alle prese con la ‘grana’ Joao Felix. Il giovane talento non è riuscito ad esprimere tutte le sue potenzialità alla sua prima stagione nella Liga e la filosofia di gioco di Simeone non si adatterebbe alle sue caratteristiche come rilanciato dai media spagnoli. Stando a ‘Don Balon’ l’ex Benfica potrebbe anche terminare in anticipo la sua esperienza nella capitale spagnola, se il ‘Cholo’ non riuscisse a metterlo nelle condizioni per rendere al meglio in campo.

Inter, Simeone rompe con Joao Felix e va all’assalto di Lautaro

Una situazione delicata per l’Atletico, considerando l’investimento da 126 milioni di euro della scorsa estate per portalo in Spagna e sostituire nell’attacco dei ‘Colchoneros’ Griezmann, accasatosi al Barcellona. Il Paris Saint-Germain guarderebbe con molta attenzione agli scenari su Joao Felix e sarebbe pronto all’assalto se il giocatore chiedesse di andare via da Madrid. Il sodalizio campione di Francia potrebbe mettere sul piatto un assegno cash da oltre 110 milioni per strappare il sì dell’Atletico Madrid. Somma che i madrileni andrebbero poi subito a reinvestire per sostituire il portoghese, con Lautaro Martinez che diventerebbe uno dei nomi più gettonati nelle richieste di Simeone. La concorrenza di Barcellona e Manchester City è agguerrita, ma un’offerta da 110 milioni (praticamente l’ammontare della clausola rescissoria scaduta il 7 luglio) potrebbe convincere l’Inter a dare il via libera per l’addio del ‘Toro’.

Il ‘Cholo’ nell’eventualità dovrà però convincere il connazionale ad accettare la proposta dell’Atletico, visto il desiderio di Lautaro di accettare la corte del Barça e di Messi in caso di partenza da Milano.

