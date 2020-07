Calciomercato Juventus, rischio beffa per il bomber | Intrigo Real!

Le grandi manovre di mercato del Real potrebbero ritorcersi contro la Juventus: il maxi intrigo per Jovic potrebbe coinvolgere anche l’obiettivo di Sarri.

A frapporsi fra la Juventus e l’obiettivo in attacco di Maurizio Sarri potrebbe esserci il Real Madrid. Le ‘Merengues’ si apprestano a compiere un mercato di grande portata e le manovre di Florentino Perez potrebbero impattare anche sui bianconeri. Con l’addio di Higuain considerato ormai scontato a fine stagione, la Juventus deve trovare un sostituto per l’argentino in attacco. Il profilo indicato da Sarri è quello di Arkadiusz Milik, ma il Real Madrid potrebbe impedire l’approdo del polacco in bianconero.

Calciomercato Juventus, rischio beffa per Milik | Entra nell’affare Jovic!

La Juventus rischia di veder sfumare l’arrivo di Arkadiusz Milik a causa del Real Madrid. L’attaccante polacco potrebbe essere inserito dal Napoli nella trattativa con le ‘Merengues’ per Jovic. I partenopei, infatti, si sarebbero stancati di aspettare Victor Osimhen e avrebbero virato sul bomber serbo. L’ex Eintracht ha deluso nel suo primo anno in Spagna e a Madrid non sono molto propensi a dare seconde chances. De Laurentiis potrebbe inserire Milik nell’operazione, in modo da abbassare l’esborso economico necessario per Jovic.

Qualora Florentino Perez decida di accettare l’offerta del Napoli, la Juventus dovrebbe dire addio alla possibilità di arrivare a Milik. I bianconeri, peraltro, avrebbero già un’intesa di massima con l’entourage del polacco e avrebbero avuto l’apertura da parte del giocatore riguardo ad un suo approdo a Torino. Il mercato, si sa, cambia rapidamente e la necessità del Napoli di virare su Jovic potrebbe impattare in maniera indiretta anche sulla Juventus.

