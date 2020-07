La Juventus programma la sessione estiva di calciomercato accelerando per l’erede di Ronaldo: colpo clamoroso per l’attacco bianconero

Prosegue la corsa al nono titolo consecutivo per la Juventus di Sarri che, domani sera, affronterà la Lazio nel big match dell’Allianz Stadium. Dal campo al calciomercato, in casa bianconera il focus è sul possibile erede di Cristiano Ronaldo che, a 35 anni, potrebbe salutare in anticipo la ‘Vecchia Signora’. Ecco l’erede designato dalla dirigenza della Juventus.

Calciomercato Juventus, Real superato: super colpo

Una bomba clamorosa arriva dalla Spagna, con il quotidiano online ‘Don Balon’ che avvicina il nome di Sadio Mane alla Juventus. L’esterno del Liverpool, corteggiato per mesi da Zidane che lo avrebbe voluto a Madrid, sarebbe destinato a vestire il bianconero. Il forte senegalese, classe 1992, è destinato a salutare Liverpool dopo quattro stagioni che lo hanno consacrato come uno degli attaccanti più forti al mondo.

La valutazione dei ‘Reds‘ è di circa 90-100 milioni per lasciar partire Mane. Il quotidiano iberico sostiene come la pista Real Madrid sia ormai sfumata per motivi economici e come la Juventus, decisa a programmare il post CR7, abbia visto nel senegalese l’erede ideale del portoghese. I bianconeri garantirebbero al calciatore uno stipendio superiore a quello percepito in Premier: circa 15 milioni di euro.

Ben 6 milioni in più rispetto a quanto guadagnato nelle ultime stagioni da Mane con il Liverpool. Situazione dunque in divenire, Paratici è pronto a chiudere il super colpo: via Ronaldo, il futuro della Juventus si chiama Sadio Mane.

