Juventus ed Inter potrebbero venirsi incontro e intavolare una trattativa per uno scambio che accontenterebbe tutti: ecco i dettagli.

La corsa dello scudetto, che sembrava ormai chiusa in favore della Juventus, si è clamorosa riaperta. All’Inter sono bastate due vittorie consecutive per balzare a soli sei punti di distanza dai bianconeri: in caso di trionfo contro la Roma, la vetta della classifica disterebbe solamente tre punti. Anche per la prossima stagione la sfida fra Juventus ed Inter sarà centrale per la vittoria della Serie A. Sul mercato, però, Marotta e Paratici potrebbero venirsi incontro con un clamoroso scambio.

Calciomercato Inter, affare con la Juve | Scambio Godin-Matuidi!

La Juventus e l’Inter potrebbero mettere in piedi un’operazione che colmerebbe le reciproche lacune. Marotta vorrebbe arrivare a Matuidi per il centrocampo e, per farlo, potrebbe offrire ai bianconeri uno scambio con Godin. Il francese sarebbe l’unica mezzala di piede sinistro nella rosa di Conte e porterebbe con sé anche grande esperienza a livello internazionale. L’ex difensore dell’Atletico Madrid, invece, completerebbe il reparto arretrato della Juventus ed, agli ordini di Sarri, ritroverebbe la difesa a quattro.

Sia Matuidi che Godin non sembrano rientrare più nei piani dei rispettivi allenatori per la prossima stagione. Sarri sta rivoluzionando il centrocampo bianconero, iniettando maggiore qualità e dinamismo. Conte, invece, ha bisogno di centrali in grado di interpretare la difesa a tre -un caposaldo del tecnico salentino- e sembra aver rotto con l’uruguaiano. Lo scambio fra i due esuberi permetterebbe ad entrambe le società di colmare una lacuna all’interno della propria rosa: l’affare potrebbe decollare.

