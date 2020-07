Calciomercato Inter, scambio più soldi | Assalto in Serie A!

L’Inter è sempre molto attiva sul fronte calciomercato con numerose proposte e idee davvero suggestive: scambio in vista!

L’Inter vuole colmare il gap con la Juventus cercando di regalare innesti di valore ad Antonio Conte soprattutto per quanto riguarda la zona centrale di campo. Così la società nerazzurra starebbe pensando ad uno scambio davvero decisivo in Serie A.

Calciomercato Inter, scambio con il Napoli: D’Ambrosio-Allan!

Già da tempo l’Inter sarebbe sulle tracce del centrocampista brasiliano del Napoli, Allan, ormai pronto a dire addio alla compagine partenopea. Dopo l’arrivo di Gattuso il suo rendimento è sceso vistosamente sedendosi spesso in panchina. E così la proposta della società nerazzurra sarebbe quella di uno scambio con D’Ambrosio più un conguaglio economico.

L’offerta potrebbe essere formulata nei prossimi giorni per cercare di accontentare tutte le parti coinvolte. Lo stesso D’Ambrosio è stato un elemento di riferimento per la compagine nerazzurra collezionando ben 200 presenze con l’Inter. Il terzino, originario di Caivano, potrebbe tornare così a casa dopo tanti anni in giro per l’Italia.

L’amministratore delegato, Beppe Marotta, continua a lavorare senza sosta in ottica mercato in vista della prossima stagione. Scambio decisivo in Serie A!

