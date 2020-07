Calciomercato Inter, futuro Chiesa | La decisione di Marotta!

Federico Chiesa sarà il calciatore più seguito dalle big d’Italia. La decisione dell’Inter sul talentuoso giocatore della Fiorentina: la scelta!

Una stagione vissuta tra alti e bassi dopo l’exploit delle scorse stagioni: il futuro di Federico Chiesa resta sempre in bilico. Il giocatore della Fiorentina potrebbe anche dire addio al club viola con il salto di qualità della sua carriera. Sulle sue tracce ci sarebbero le big d’Italia, tra cui Juventus e Inter, che starebbero pensando a nuovi colpi in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter, rinuncia vicina per Chiesa

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” la società nerazzurra, però, considera eccessiva la valutazione di 50 milioni per lo stesso talentuoso giocatore della Fiorentina. E così l’amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe Marotta, potrebbe virare su altri obiettivi per rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte.

Per la società viola potrebbe essere anche un duro colpo quello di non trovare acquirenti per la cessione dell’esterno della Nazionale italiana. Le prossime settimane saranno decisive: dopo il possibile addio nella scorsa estate, ora le dinamiche sono cambiate incredibilmente.

La Juventus, infine, continua a lavorare senza sosta per provare l’assalto a Chiesa cercando anche un piccolo sconto con Sarri che lo accoglierebbe a braccia aperte.

