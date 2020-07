Roma-Inter, infortunio per Zaniolo | Non ci sarà all’Olimpico!

Alla vigilia del big match fra Roma e Inter, Fonseca deve già fare i conti con un forfait illustre: risentimento al polpaccio per Zaniolo.

Prosegue la settimana ‘nera’ di Zaniolo. Dopo le discussioni con i compagni di squadra nell’ultimo incontro di Serie A, il centrocampista sarà costretto a dare forfait per la sfida con l’Inter. Niente partita contro il passato, quindi: come rivelato da ‘Sky Sport’, Zaniolo è alle prese con un risentimento al polpaccio. Gli esami strumentali effettuati nella giornata odierna hanno confermato la diagnosi: assenza pesante per Fonseca.

Un brutto colpo per la Roma alla vigilia della sfida con l’Inter: Nicolò Zaniolo non potrà essere fra i convocati. Il risentimento al polpaccio, occorso in settimana, si è acutizzato ed il centrocampista non riuscirà ad essere a disposizione di Fonseca per la sfida di domani sera. Il tecnico lusitano avrà un’arma in meno nel proprio arsenale e, per mettere in difficoltà la compagine di Conte, dovrà inventarsi qualcosa di differente. Potrebbero tornare in campo, dopo un paio di giri a vuoto, due profili come Kluivert ed Under. Un problema in meno per l’Inter che, con una vittoria all’Olimpico, metterebbe grande pressione sulla Juventus.

