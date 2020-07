Il Milan potrebbe tornare sotto per Bernardeschi: la Juventus scarterebbe Paqueta e chiederebbe ai rossoneri il cartellino di Kessie

Due giocatori che stanno continuando a deludere nelle rispettive squadre d’appartenenza. Federico Bernardeschi e Paqueta non sono riusciti a svoltare la loro stagione al ritorno in campo dopo il lockdown e restano in bilico rispettivamente alla Juventus e al Milan. Il futuro è tutto da decifrare ed entrambi potrebbero cambiare maglia questa estate se dovessero arrivare delle offerte soddisfacenti. Le due società avevano pensato lo scorso inverno proprio ad uno scambio tra i due fantasisti, trattativa però che non ebbe seguito visto il mancato accordo sulle valutazioni dei calciatori.

Calciomercato Milan, Bernardeschi per Kessie: la Juve ci prova

Il Milan si appresta ad una profonda rivoluzione sul piano dirigenziale e in panchina, con Bernardeschi che può comunque ritornare d’attualità in Via Aldo Rossi e in particolare sul taccuino di Rangnick, prossimo plenipotenziario dell’area tecnica rossonera. L’ex Fiorentina è ancora relativamente giovane (classe ’94), con un certo pedigree già alle spalle e potrebbe fare al caso dell’attacco del ‘Diavolo’ nel nuovo corso. Il Milan, per lo stesso Bernardeschi, può essere inoltre una piazza blasonata dove rilanciarsi dopo una stagione decisamente sotto le attese alla Juventus.

Il sodalizio di Elliott potrebbe tentare nuovamente uno scambio con Paqueta, nome però che non scalderebbe più l’interesse degli uomini mercato della Continassa. Paratici potrebbe però approfittare dell’occasione e rilanciare per chiedere l’inserimento nella trattativa di Franck Kessie, che sta vivendo un momento magico con la maglia rossonera. Juve e Milan potrebbero così pensare ad uno scambio alla pari, valutando il nazionale azzurro e l’ivoriano intorno ai 40 milioni di euro per registrare così delle corpose plusvalenze.

Difficile però che i rossoneri diano il via libera all’affare, con il rendimento di Kessie che avrebbe convinto i vertici del ‘Diavolo’ a blindarlo per il momento a Milano malgrado anche le sirene che continuano ad arrivare dalla Premier League, oltre all’interesse dei cugini dell’Inter e soprattutto di Conte.

