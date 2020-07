Calciomercato Roma, Smalling verso la permanenza | Affare in dirittura d’arrivo!

Finalmente la svolta che i tifosi aspettavano per Chris Smalling. Il centrale dallo United verso la permanenza in giallorosso

Passi avanti per la Roma in direzione di Chris Smalling. Il centrale, arrivato in estate in prestito dal Manchester United, ha disputato una stagione di buon livello. Il rischio di mancato accordo con gli inglesi per la sua permanenza in giallorosso era alto, ma da quello che fa sapere Il Romanista sarebbe finalmente arrivato il momento della svolta per il trentenne inglese: presto potrebbe arrivare la fumata bianca.

Smalling resta, ecco la particolare clausola

Ovvero, Smalling potrebbe diventare un calciatore della Roma a tutti gli effetti. Per lui possibile contratto da quattro anni (tre con opzione per il quarto), con un accordo tra le parti che sarebbe già arrivato da parecchi mesi. Decisivo per questa ‘fumata bianca’ il volere del calciatore che, nonostante i tentativi del suo procuratore di procurargli un nuovo club in Premier League come Tottenham o Arsenal, avrebbe preferito spingere in direzione Roma.

Possibile inserimento anche di una clausola ‘Europa League’, con un accordo che da 15 milioni per il riscatto salirebbe a 16 nel caso in cui le due squadre, Roma e Manchester United, dovessero trovarsi l’una contro l’altra nella competizione europea.

