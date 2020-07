Calciomercato Napoli, Osimhen-Liverpool | Le ultime dalla Francia

Victor Osimhen, finito nel mirino del Napoli, starebbe valutando il suo futuro con un forte interessamento anche del Liverpool: tutti i dettagli

Al momento non c’è ancora una scelta definitiva che arriverà a breve. L’attaccante del Lille, Victor Osimhen, starebbe prendendo una decisione in merito al suo futuro proprio in questi giorni. Accostato fortemente al Napoli, il centravanti sarebbe finito nel mirino anche del Liverpool. Il cambio d’agente ha rallentato i contatti con il club partenopeo con una nuova situazione che si è venuta a creare proprio nelle ultime ore.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, Paratici irrompe per Kessie | Proposto lo scambio al Milan

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, futuro Pioli | L’annuncio del tecnico del Milan

Calciomercato Napoli, la risposta di Osimhen al Liverpool

Come svelato dal portale francese “L’Equipe” Osimhen avrebbe rifiutato la proposta del Liverpool così come quella del Manchester United. Il Napoli così potrebbe avere la meglio portando così a termine il trasferimento con il club francese che continua a chiedere 81 milioni di euro.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Con il possibile addio di Arek Milik l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, insieme alla dirigenza, ha puntato tutto sul giocatore del Lille, capace di essere imprendibile a campo aperto dando così pochi punti di riferimenti agli avversari grazie alla sua rapidità di movimento.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, retroscena Gazidis: “Voleva tenere Gattuso”

Il Napoli non molla la presa per acquistare il nuovo bomber classe 1998, in grado di far entusiasmare i tifosi partenopei.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, bomba dalla Spagna | Duello Milan-Inter per il bomber

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, obiettivo nel Barcellona | Risposta ‘indecente’