Calciomercato Milan, Orsolini per l’attacco | Ecco le cifre!

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere l’assalto a Riccardo Orsolini durante l’estate: le cifre dell’affare

Destini incrociati quelli di Milan e Bologna che, stasera a San Siro, torneranno ad affrontarsi. Dal campo al calciomercato, il match di campionato potrebbe riaprire un vecchio interesse rossonero per Riccardo Orsolini. Ecco le cifre del possibile affare con i romagnoli.

Calciomercato, Milan in pressing: colpo Orsolini

Avversario stasera, alleato l’anno prossimo. Riccardo Orsolini piace al Milan che ha tutta l’intenzione di portarlo in rossonero durante l’estate. Il forte esterno è stato riscattato dal Bologna, via Juventus, per circa 15 milioni di euro. I rossoneri potrebbero mettere sul piatto una cifra vicina ai 30 milioni.

Sul classe 1997 la Juventus continua a detenere un’opzione di controriscatto a 26 milioni di euro. Cifre importanti per il 23enne che in stagione ha stupito tutti con la squadra di Mihajlovic, siglando 9 reti e firmando 7 assist vincenti in 35 presenze complessive.

Situazione dunque in divenire: il Milan è pronto a farsi sotto per l’acquisto di Orsolini.

