Ancora un successo per Zinedine Zidane con la conquista della Liga alla guida del Real Madrid. Lo stesso allenatore francese ha svelato il suo futuro

Undicesimo titolo per Zinedine Zidane alla guida del Real Madrid con la conquista della Liga. Il presidente Florentino Perez non lo vorrebbe perdere al termine della stagione, ma lo stesso allenatore francese si è espresso sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Zidane

Lo stesso Zidane ha svelato il pensiero sul suo futuro durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Leganes: “Non so cosa succederà in futuro, non voglio parlarne. Al momento ho un contratto, sono felice: nel calcio non si sa mai, può cambiare tutto”.

Negli ultimi tempi il tecnico francese è sempre stato accostato alla Juventus per il post-Sarri, che non sta attraversando un ottimo momento alla guida dei bianconeri. Zidane ha lasciato così uno spiraglio aperto per quanto riguarda un suo possibile addio con i “blancos”, ma per ora non si è lasciato andare più di tanto.

Il Real Madrid si gode momentaneamente il successo con lo stesso allenatore francese pronto anche ad una nuova avventura nella sua carriera da tecnico.

