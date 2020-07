Calciomercato Juventus, caso Zaniolo | Le parole di Fonseca

È stata una settimana complicata per Zaniolo, nell’occhio del ciclone per i litigi con dei compagni e le attenzioni della Juventus: le parole di Fonseca.

Il sogno di mercato di Fabio Paratici è Nicolò Zaniolo. Il CFO della Juventus ha visionato il centrocampista giallorosso per tutto l’anno, prima dell’infortunio, e anche adesso le condizioni atletiche del classe ’99 sono monitorate dai bianconeri. La settimana di Zaniolo è stata complicata dai litigi intercorsi con alcuni compagni di squadra nel corso dell’ultima partita della Roma. Alla vigilia del match contro l’Inter, Paulo Fonseca ha voluto parlare anche dell’ex nerazzurro.

Calciomercato Juventus, Fonseca su Zaniolo | “Non c’è alcun problema”

Nonostante sia appena tornato dall’infortunio, Zaniolo continua ad essere un nome centrale sul mercato: in particolare in chiave Juventus. Anche Fonseca ha parlato in conferenza stampa del centrocampista della Nazionale: “Sono molto diretto, quando una situazione non mi piace, non mi piace. Non c’è nessun problema con Zaniolo, né con me né con i compagni. Ho parlato con il ragazzo e va tutto bene: è un giocatore importante per la squadra. Abbiamo piena fiducia in Zaniolo”.

Il litigio nel corso dell’ultima partita, fra Zaniolo e Mancini non è passato inosservato. Il centrocampista classe ’99 è parso nervoso con i propri compagni, così come Edin Dzeko. Su entrambi non sembrano placarsi le voci di mercato. Fonseca ha affrontato anche il discorso relativo all’attaccante bosniaco: “Dzeko nervoso? È una sensazione esterna. Qui non c’è nessun problema. La squadra ha fiducia e siamo tutti insieme e sereni”. Il tecnico lusitano ha voluto rassicurare l’ambiente romanista, tuttavia non sembra esserci tutta questa armonia.

La Juventus continua a valutare le condizioni di Zaniolo: intanto, Fonseca ha assicurato che non ci sia nessun problema con il centrocampista classe ’99.

