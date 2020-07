L’ex leader bianconero si sbilancia sul futuro di Cristiano Ronaldo che, in ottica calciomercato, potrebbe lasciare la Juventus: ecco quando

In attesa del big match contro la Lazio che potrebbe lanciare definitivamente la Juventus verso il nono tricolore consecutivo, il calciomercato potrebbe vedere novità importanti. Il futuro di Cristiano Ronaldo resta ancora tutto da decifrare: in tal senso si è espresso l’ex portiere bianconero Stefano Tacconi.

Calciomercato Juventus, addio CR7: Tacconi non ha dubbi

Intervistato da ‘Ilgiornale.it’, l’ex portiere e capitano della Juventus Stefano Tacconi ha voluto dire la sua sul futuro di Cristiano Ronaldo. Del possibile addio dell’asso portoghese se ne parla ormai da settimane, Tacconi è sicuro: “Se la Juventus dovesse vincere la Champions League per me Ronaldo va via, anche per rientrare dell’investimento fatto”.

Così Tacconi che poi aggiunge: “Se non dovesse vincerlo invece ritenterà un altro anno alla Juventus per poi andare in America o in Cina…”. L’ex estremo difensore bianconero ha poi tirato le somme sull’esperienza dell’ex Real Madrid a Torino: “Nel caso la Juventus non dovesse vincere la Champions, Ronaldo non potrebbe essere considerato un flop. Non c’è solo lui ma tutta una squadra dietro”.

Una separazione, per Tacconi, possibile già al termine di questa stagione. Alzare la Champions per poi salutare la Torino bianconera: CR7 è attualmente in scadenza nel giugno 2022.

