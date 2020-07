Calciomercato Juventus, sfida al Barcellona | Contatti avviati!

La Juventus è pronta a lanciare la sfida al Barcellona per il talentuoso trequartista, in vista del calciomercato estivo: contatti in corso

Nonostante la crisi di risultati, la Juventus di Sarri continua la corsa al nono tricolore consecutivo. Uno scudetto che porterebbe in dote diversi cambiamenti dal calciomercato estivo. Tra questi, nelle ultime ore sarebbe spuntata un’intrigante pista direttamente dalla Bundesliga: contatti già avviati e duello con il Barcellona.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, beffa in arrivo | Guardiola lo vuole al City!

LEGGI ANCHE >>>Juventus, Paratici irrompe per Kessie | Proposto lo scambio al Milan

Calciomercato Juventus, occhi in Germania: sondaggio a centrocampo

Un nuovo numero 10 per la Juventus. Il club bianconero è a caccia di talenti e, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport‘, le attenzioni della dirigenza juventina sarebbero tutte in Germania. Paratici è infatti sulle tracce di Lazar Samardzic, trequartista tedesco, ma di origini serbe, che sta stupendo tutti con la maglia dell’Hertha Berlino.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il classe 2002 ha esordito in questa stagione in Bundesliga collezionando 3 presenze con la prima squadra capitolina. Non solo i bianconeri sul talentuoso centrocampista che è seguito da tempo anche dal Barcellona. Contatti avviati e sondaggi in corso, dunque, con la ‘Vecchia Signora’ che potrebbe provare a stringere nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Sarri rischia con la Lazio | Eredi a sorpresa

Samardzic ha incantato i tifosi tedeschi, la Serie A, con la maglia a strisce bianconere, può essere il suo futuro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scambio shock con la Juventus | Al centro due big

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, futuro Zaniolo | La Roma ha deciso!