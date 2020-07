Calciomercato Juventus, Ronaldo non lo vuole | Sfuma l’allenatore!

La Juventus potrebbe considerare l’ipotesi di un nuovo allenatore in estate. Cristiano Ronaldo si impone sulla società: sfuma Pochettino

Situazione critica in casa Juventus, con la classifica che ora non è più così tranquilla dal momento che l’Inter si è riavvicinata e dista soli 6 punti. Per Maurizio Sarri potrebbe arrivare il clamoroso addio dopo una sola stagione in bianconero, con diversi nomi per la successione che già si susseguono. Tra i principali candidati per il post Sarri ecco anche Mauricio Pochettino, ex Tottenham ed attualmente senza club. LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, post Sarri | Mendes propone l’ex ct: la risposta

Pochettino-Juve, c’è il ‘no di Ronaldo

Il tecnico però non convincerebbe Cristiano Ronaldo. A rivelarlo è DonBalon, secondo cui l’eventuale arrivo del tecnico argentino potrebbe compromettere la permanenza del campione portoghese a Torino. Cr7 non riterrebbe infatti Pochettino un allenatore vincente, ovvero non ciò di cui ha bisogno il club bianconero per svoltare in Europa. Il numero 7 sa bene che ha ancora pochi anni da poter vivere a grandi livelli e non vorrebbe ‘sprecare’ le sue chances con l’ex degli Spurs.

Pertanto, se Pochettino dovesse essere scelto dalla società per il dopo-Sarri e la richiesta di Ronaldo ignorata dalla società, l’ex Real Madrid potrebbe anche dire addio alla Juventus.

