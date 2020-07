Calciomercato Juventus, post Sarri | Mendes propone l’ex ct: la risposta

La Juventus potrebbe cambiare tanto durante il calciomercato estivo: proposta a sorpresa di Jorge Mendes per il 2020/21

Un calciomercato estivo che porterà diverse novità in casa bianconera. Nonostante il nono scudetto di fila ad un passo, la Juventus potrebbe cambiare guida tecnica nel 2020/21. Sarri rimane in bilico: arriva la clamorosa proposta di Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo. Ecco chi ha appena offerto ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, addio Sarri: l’erede lo porta Mendes

Jorge Mendes al centro di una buona parte del mercato bianconero. Il potente procuratore di Cristiano Ronaldo, secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo‘, avrebbe proposto a diversi club uno dei suoi ultimi assistiti: Laurent Blanc. L’ex ct della Francia, fermo dal 2016 dopo l’ultima esperienza sulla panchina del Psg, può tornare ad allenare.

Il procuratore portoghese lo ha proposto al Barcellona, vista la sicura partenza di Setien, ma anche al Valencia. Una proposta che avrebbe raggiunto anche la ‘Vecchia Signora’ che difficilmente continuerà con Maurizio Sarri. Secco no della dirigenza juventina che ha intenzione di muoversi in direzioni diverse per il futuro allenatore bianconero.

La proposta di Mendes, dunque, non è andata a buon fine. Il tecnico transalpino è pronto al rientro in panchina ma non alla Juventus.

