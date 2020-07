Calciomercato Inter, 40 milioni per l’erede di Skriniar | Idea scambio

Sarà un calciomercato infuocato per l’Inter, che è già attiva con club di Serie A e dell’estero. Caccia al colpo in difesa: c’è un nuovo obiettivo

L’Inter sta vivendo un’annata particolare e le prime giornate post coronavirus fatto perdere tante sicurezze acquisite nei mesi precedenti. Fin qui i nerazzurri sono caduti più volte ma nonostante ciò si sono rialzati e ora, sfruttando anche i passi falsi della Juventus, sono rientrati in corsa per lo scudetto.

È comunque un obiettivo molto difficile da raggiungere, visto che per consegnare il titolo ai nerazzurri c’è bisogno di vincere tutte le gare rimanenti e sperare che i bianconeri falliscano in tre gare su cinque. Ad agosto poi ci sarà un’altra occasione importante e sarà quella inerente all’Europa League.

Calciomercato Inter, caccia a Rudiger: c’è Vecino nella trattativa

Beppe Marotta nel frattempo studia le possibili mosse da attuare in futuro ed è pronto anche a rinforzare la difesa, dove in questi mesi c’è stata qualche difficoltà di troppo. Skriniar potrebbe essere uno dei partenti e da lui potrebbero arrivare soldi importanti per effettuare delle modifiche.

Antonio Rudiger potrebbe essere un calciatore interessante per i nerazzurri. Il tedesco arrivato al Chelsea nel 2017 sembrerebbe in bilico in quanto non ci sono accordi di rinnovo, così come riportato dal DailyMail. Il suo prezzo si aggira sui 40 milioni di euro e l’Inter potrebbe provarci inserendo nella trattativa Vecino, che è valutato circa 25 milioni.

In questa stagione Rudiger ha disputato 18 gare e siglato due reti con il Chelsea in Premier League.

