Calciomercato, retroscena sorprendente | “Ero vicino all’Inter a gennaio”

In giornata è arrivato un retroscena di mercato davvero inatteso, lo ha rivelato il giocatore stesso: "A gennaio sono stato vicino all'Inter".

L’Inter è una delle società più impegnate sul mercato e con l’accordo di Hakimi ha già messo a segno un grande colpo per la prossima stagione. Nella giornata di oggi, poi, è arrivato un clamoroso retroscena di mercato. Oltre ad Moses, Young ed Eriksen, i nerazzurri sono stati vicini ad un altro giocatore. A rivelarlo è stato il diretto interessato, che non ha raggiunto la compagine di Conte solamente per un cavillo burocratico.

Calciomercato Inter, retroscena Romulo | “Vicino all’accordo a gennaio”

L’Inter, dopo un rallentamento sorprendente, è riuscita a tornare competitiva per la corsa scudetto: complice anche una Juventus non irresistibile. I nerazzurri a gennaio si erano mossi più di qualsiasi altra squadra italiana, portando a Milano profili come Moses, Young e soprattutto Eriksen. Un altro giocatore che sarebbe potuto arrivare in nerazzurro è Romulo. A rivelarlo è stato l’esterno italo-brasiliano, che ha parlato ai microfoni di ‘Radio 105’: “A gennaio sono stato vicino all’Inter. La trattativa era già avviata, ma poi è sfumato tutto perché avevo già giocato con Genoa e Brescia: quindi non potevo indossare una terza maglia in stagione”.

A fomentare il trasferimento di Romulo all’Inter sarebbe stato il tecnico nerazzurro. “Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Conte. Era stato lui a volermi fortemente alla Juventus, peccato che quando arrivai si era appena dimesso. A mio parere, è un allenatore fenomenale”. L’esterno della Nazionale, quindi, sarebbe stato ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Attualmente, Romulo, si trova svincolato.

Retroscena di mercato per l’Inter, con Romulo che rivela: “Sono stato vicino ai nerazzurri a gennaio, accordo saltato per il regolamento”.

