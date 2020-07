Calciomercato Inter, addio Lautaro | Assalto al big della Serie A!

L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte mercato tra acquisti e cessioni. Con Lautaro che potrebbe salutare, ecco il possibile colpo nerazzurro!

Il futuro di Lautaro Martinez è sempre in bilico. L’attaccante dell’Inter è ormai finito già da tempo nel mirino del Barcellona, pronto a sborsare una cifra considerevole per rinforzare il reparto offensivo blaugrana. Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” ci sarebbe una distanza di 20 milioni tra i due club. Con i soldi incassati dalla cessione del Toro, la dirigenza nerazzurra avrebbe messo già nel mirino un nuovo big proveniente dalla Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, Paratici irrompe per Kessie | Proposto lo scambio al Milan

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, futuro Pioli | L’annuncio del tecnico del Milan

Calciomercato Inter, assalto decisivo a Fabian

L’Inter potrebbe chiedere informazioni al Napoli per il centrocampista spagnolo, Fabian Ruiz, ma il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, non sarebbe intenzionato a lasciarlo partire. Come svelato da Calciomercato.it lo stesso giocatore azzurro potrebbe così rinnovare con il club fino al 2025 arrivando a guadagnare fino a 5 milioni di euro netti più bonus: possibile inserimento di una clausola pari a 100 milioni.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’Inter intende rinforzare il reparto centrale dopo i tanti problemi svelati da Antonio Conte alla vigilia della sfida con la Roma. Fabian dovrebbe restare ancora per diverse stagioni al Napoli a meno di offerte clamorose.

L’Inter continua a monitorare la situazione Lautaro con il futuro dell’attaccante argentino che resta così sempre in bilico.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, retroscena Gazidis: “Voleva tenere Gattuso”