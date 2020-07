Calciomercato Inter, rilancio di Marotta in Serie A | Nuovi contatti!

Il mercato dell’Inter accende i riflettori anche sulla Serie A: Marotta avrebbe avviato dei nuovi contatti per un gioiello del campionato italiano.

La stagione dei nerazzurri sembrava ormai destinata ad una conclusione incolore in campionato, ma le recenti cadute della Juventus hanno riacceso gli animi. L’Inter, infatti, si trova a soli sei lunghezze dai bianconeri, che nel monday night di Serie A sono attesi alla sfida con la Lazio. I biancocelesti potrebbero essere degli alleati in chiavi scudetto, mentre sul mercato sono i rivali numero uno per l’obiettivo di Marotta. L’ad nerazzurro ha riallacciato i rapporti con il club: le ultime.

Calciomercato Inter, rilancio per Kumbulla | Nuovi contatti con l’Hellas!

Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, l’Inter avrebbe avviato dei nuovi contatti con l’Hellas Verona per Marash Kumbulla. Il centrale albanese è l’obiettivo primario di Marotta per la difesa ed i nerazzurri sono pronti a rispondere alla concorrenza della Lazio. È proprio Igli Tare la minaccia numero uno per Kumbulla: i biancocelesti vorrebbero anticipare tutti e chiudere a con l’Hellas prima del termine della stagione. L’ad dell’Inter, invece, ha un altro piano in mente per convincere gli scaligeri.

L’idea di Marotta è quella di trovare un accordo di massima con il Verona nelle prossime settimane e, poi, concludere l’affare a settembre. Una strategia che potrebbe essere avallata dalla dirigenza scaligera, che non dovrebbe avere alcuna fretta e potrebbe prendersi tutto il tempo necessario per trarre il meglio dall’operazione. All’interventismo immediato della Lazio, l’Inter risponderebbe con il dialogo e la pazienza: vedremo chi avrà la meglio. In palio, c’è Marash Kumbulla.

