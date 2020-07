Calciomercato Inter, nuovo nome dalla Premier per la difesa!

L’Inter cerca il colpo per la difesa. Nuova pista in Premier League: mirino puntato sull’esperto difensore del Wolverhampton Boly

L’Inter è un organico ancora incompleto secondo Antonio Conte. La squadra nerazzurra, nonostante si sia riavvicinata alla Juventus (che ora dista soltanto 6 punti) e nonostante abbia perso numerose occasioni per la lotta scudetto, ora potrebbe nuovamente riaccendere la sfida per la vetta. Questo però non cancellerebbe tutte le criticità che hanno accompagnato la squadra durante l’arco della stagione. Ora serve un nuovo profilo per la difesa, un calciatore esperto e solido che possa giocare nella difesa a tre del tecnico salentino.

Inter, Boly dai Wolves: può aiutare Mendes

Per questo l’Inter potrebbe puntare il mirino in Premier League e, nello specifico, su un calciatore del Wolverhampton. Potrebbe dunque fare al caso dell’Inter Willy Boly, difensore centrale ivoriano con cittadinanza francese classe 1991. Il centrale, in scadenza nel 2021 con i Wolves, sa come giocare in una difesa a tre uomini. L’operazione potrebbe essere orchestrata da Mendes che, pur non essendo il procuratore del ventinovenne è molto vicino agli inglesi.

Antonio Conte avrebbe così finalmente un reparto completo e all’altezza di avversari temibili come quelli che circolano in Serie A. Boly potrebbe essere il nuovo obiettivo della retroguardia interista.

