Il Milan lavora in vista della sfida contro il Bologna ma guarda anche al futuro di Pioli: le dichiarazioni del tecnico rossonero in vista del calciomercato estivo

Il campo dice Bologna, con la delicata sfida contro il Bologna di Mihajlovic decisiva per la corsa ad un posto in Europa. Il Milan di Pioli, però, vive anche di calciomercato con diverse voci sulle scelte del club meneghino per il futuro. Dall’ombra di Rangnick agli innesti per la rosa del ‘Diavolo’: arriva l’annuncio di Pioli sul suo futuro in quel di Milanello.

Calciomercato Milan, arriva l’annuncio di Pioli

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, l’allenatore del Milan ha voluto spegnere le voci di mercato: “Io qui a Milanello sto benissimo, lo staff e la squadra sono davvero eccezionali. Adesso, però, dobbiamo solo pensare a concentrarci per le ultime cinque gare che ci aspettano”.

Pioli, incalzato sul suo futuro e sulla sempre più ingombrante presenza di Rangnick sulla panchina del Milan per il 2020/21, ha detto: “Non possiamo pensare ad altre cose, non ne abbiamo il tempo. Facciamo più punti possibili poi, successivamente tireremo le somme e vedremo cosa accadrà”.

La guida tecnica rossonera verrà dunque annunciata solo a fine campionato. Da Pioli a Rangnick: il Milan che verrà non sa ancora chi sarà l’allenatore per la prossima stagione.

