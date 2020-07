Calciomercato Milan, si complica Rangnick | Tutti i dettagli

Il Milan avrebbe messo negli occhi già da tempo su Ralf Rangnick per quanto riguarda la futura guida tecnica: spunta un ostacolo decisivo!

Il Milan continua a pensare al futuro. La società rossonera avrebbe scelto già da tempo Ralf Rangnick per la guida tecnica in vista della prossima stagione, ma come svelato da Sky Sport sarebbe spuntato un nuovo ostacolo con i Red Bull che vorrebbero un indennizzo tra i 7 e gli 8 milioni per liberarlo. Lo stesso club milanese dovrebbe così trovare l’accordo con la società: non ci sarà separazione consensuale con i prossimi giorni che dovrebbero essere già decisivi per capire il futuro.

