Calciomercato, Milan in pole per il talento dell’Atalanta | Occhio alla Roma!

Giovane, di talento e autore di una stagione da assoluta rivelazione: Matteo Pessina sta sbalordendo tutti con il suo Verona, mettendo a referto una temporada da 6 reti in campionato. Un bottino niente male per il centrocampista di proprietà dell’Atalanta, che su di sé sembra aver già richiamato l’attenzione delle big italiane. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Milan e Roma sarebbero pronte a sfidarsi per il talento di casa orobica. La valutazione del suo cartellino non sarebbe da poco, ma ai rossoneri costerebbe difatti la metà. Il motivo? Pessina è un prodotto del vivaio rossonero e quando tre anni fa è stato ceduto all’Atalanta, il Milan si è riservato un diritto del 50% sulla futura rivendita. Una mossa astuta che adesso porterebbe i lombardi in pole position rispetto ai giallorossi.