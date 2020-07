La Juventus, un anno dopo il colpo de Ligt, torna a guardare in casa Ajax: i dettagli sulla nuova operazione con il club olandese

Un estate fa la Juventus chiuse il colpo di mercato per il passaggio di Matthijs de Ligt in bianconero dall’Ajax. Un anno dopo i bianconeri tornano a puntare gli occhi in casa della squadra olandese. Paratici pronto ad un altro grande colpo, ma la concorrenza è altissima.

Calciomercato Juventus, occhi su Van de Beek dell’Ajax: servono 40 milioni

La Juventus torna a sognare un nuovo colpo dall’Ajax. Dopo la maxi operazione de Ligt dello scorso anno, si torna a guardare in Olanda per il futuro bianconero, ma questa volta a centrocampo. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Fabio Paratici avrebbe puntato a Donny van de Beek, centrocampista classe 1997 dei lancieri.

Il ventitreenne sarebbe finito da tempo nel mirino di molte squadre europee, tra cui anche i bianconeri. Per arrivare al centrocampista servirebbero 40 milioni di euro, una cifra non troppo alta ma che in questo periodo anche per le casse juventine. Così, la soluzione migliore potrebbe essere la cessione di un centrocampista juventino per poter finanziare il colpo dall’Ajax. Nella lista dei possibili partenti naturalmente ci sono i vari Ramsey, Rabiot e Khedira. Vedremo tra questi chi sarà sacrificato per il centrocampista olandese, grande promessa del calcio europeo già da tempo, su cui ci sarebbero gli occhi delle big europee.

