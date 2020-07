Calciomercato Juventus, altro colpo dal Barcellona | Lo vuole Ronaldo!

Calciomercato Juventus, possibile altro colpo dal Barcellona? Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto Semedo, come rivelato dal portale ‘Don Balon’

Avere Cristiano Ronaldo in rosa non significa soltanto avere uno dei migliori calciatori al mondo. Anzi, significa anche e soprattutto avere uno degli elementi più influenti del football mondiale, dentro e fuori dal campo. Una carta che la Juventus sa benissimo di avere, dunque, e che potrebbe sfruttare per un nuovo colpo in casa Barcellona. Come rivelato dal portale ‘Don Balon’, l’asse con Torino potrebbe tornare a scaldarsi, con i bianconeri che starebbero guardando con grosso interesse il profilo del giovane portoghese, Nelson Semedo.

Juventus, Ronaldo chiede Semedo: il Barcellona pretende 30 milioni

Arrivato al Barcellona nell’estate del 2017, Nelson Semedo non sembra aver convinto tantissimo la dirigenza blaugrana, nonostante la stagione in chiusura sia stata forse la migliore per lui, da quando è approdato in Catalogna. Come spiega l’indiscrezione lanciata da ‘Don Balon’, il terzino portoghese sarebbe stato indicato dal suo celeberrimo connazionale come perfetto rinforzo per la prossima stagione. Ronaldo, dunque, avrebbe sollecitato la dirigenza bianconera per coprire quella zona di campo dove né Cuadrado, né Danilo sono riusciti a dare le giuste garanzie. Soprattutto a livello difensivo. L’ostacolo, però, potrebbe essere il prezzo del cartellino: il Barcellona chiederebbe almeno 30-33 milioni di euro per il cartellino di Semedo, cifra più o meno impiegata dai blaugrana per prelevarlo dal Benfica, nell’estate del 2017.

Una cosa resta certa: mai come quest’anno i rapporti tra Juventus e Barcellona sembrano così floridi. E chissà se i due club riusciranno a giungere nuovamente ad un accordo, dopo lo scambio tra Pjanic e Arthur.

