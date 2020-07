Calciomercato Juventus, Sarri rischia con la Lazio | Eredi a sorpresa

In casa Juventus tiene banco il futuro di Maurizio Sarri che, in caso di sconfitta con la Lazio, potrebbe essere esonerato: ecco i sostituti a sorpresa

Il calciomercato estivo della Juventus passerà anche dalla guida tecnica, con Sarri sempre più in discussione. Due punti nelle ultime tre giornate preoccupano i dirigenti della ‘Vecchia Signora‘ che starebbero pensando ad una clamorosa ed immediata svolta, in caso di tracollo lunedì sera contro la Lazio. Ecco cosa potrebbe accadere.

Calciomercato Juventus, Sarri in bilico: ipotesi clamorosa

Due pilastri bianconeri per risollevare le sorti di una stagione che, nelle ultime settimane, sta prendendo una piega assolutamente pericolosa. La Lazio decreterà quello che sarà il destino di Maurizio Sarri nell’immediato e, in caso di sconfitta, il tecnico toscano potrebbe cedere il passo al duo Pirlo-Buffon fino a fine stagione. A riportarlo è ‘Sportmediaset’ che spiega come, in casa Juventus, stia avanzando la clamorosa ipotesi che porterebbe Pirlo subito sulla panchina della prima squadra.

L’ex numero 21 allenerà l’Under 23 bianconera per fare esperienza ma la situazione preoccupante intorno alla squadra di Sarri, spingerebbe la dirigenza ad una soluzione drastica. Pirlo allenatore e Buffon come allenatore-giocatore, con l’ex centrocampista che anticiperebbe di un anno quello che parrebbe un futuro già scritto.

Sarri dunque si gioca tutto nella sfida di lunedì sera all’Allianz Stadium: la Lazio come giudice del destino dell’ex allenatore di Napoli e Chelsea.

