Calciomercato Juventus, beffa in arrivo | Guardiola lo vuole al City!

Un calciomercato estivo che può portare novità importanti in casa Juventus: la dirigenza bianconera, però, rischia di veder sfumare il grande obiettivo

In attesa di tornare in campo per lo scontro scudetto contro la Lazio, lunedì sera all’Allianz Stadium, in casa Juventus tiene banco il calciomercato estivo. Numerosi i profili monitorati dal CFO bianconero Fabio Paratici, con uno in particolare che potrebbe sfumare e dirigersi in Premier League. Pep Guardiola è in pressing: lo vuole al Manchester City.

Calciomercato, Guardiola anticipa la Juventus: colpo da Madrid

Una svolta per il mercato delle big europee arriva dall’annullamento della squalifica del Manchester City. Il top club inglese può quindi programmare una campagna acquisti senza limitazioni, con un nome su tutti per rinforzare la squadra di Guardiola: Isco. Il fantasista non è un intoccabile di Zidane e, sia per gli infortuni che per momenti negativi in Spagna, potrebbe dire sì alla proposta di Guardiola.

Lo spagnolo è dunque destinato a lasciare Madrid e la Juventus lo sa bene, visto che Isco viene visto come uno dei desideri bianconeri per rinnovare la mediana di Sarri. Nonostante ciò, secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital.com‘, i ‘Citizens’ sarebbero in vantaggio e potrebbero chiudere l’affare per circa 60 milioni di euro.

La Juventus è dunque avvisata: nella corsa ad Isco il rischio, molto alto, è quello di subire il sorpasso del Manchester City di Guardiola.

