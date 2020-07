Calciomercato Juventus, pronta la rivoluzione | Nove calciatori in uscita!

La Juventus è pronta a una rivoluzione dopo un’annata fin qui al di sotto delle aspettative. Nove calciatori in uscita!

È una situazione difficile quella della Juventus, che all’inizio della scorsa estate si auspicava di vivere un’annata completamente diversa. Sono già arrivati due ko pesanti prima in Supercoppa Italiana e poi in Coppa Italia, che hanno fatto sfumare due trofei. Ora c’è l’assalto verso la Serie A ma i risultati recenti hanno riaperto tutto.

Due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare stanno obbligando la società bianconera a continuare a lottare fino alla fine per la prima posizione in classifica. Il vantaggio resta comunque ampio di sei punti, ma bisogna svoltare una volta per tutte per ottenere le tre vittorie che servono nelle ultime cinque gare rimaste.

Calciomercato Juventus, rivoluzione in vista: nove possibili cessioni

La situazione particolare che si vive in casa bianconera porta la società a mettere tutti in discussione e per questo potrebbe esserci una sorta di rivoluzione a fine anno. Come riporta Tuttosport, dopo Pjanic potrebbero partire anche Khedira e Matuidi ma non solo. Higuain non rientra più nei piani dei bianconeri ed è in cerca di una nuova soluzione.

In avanti potrebbe dire addio anche Douglas Costa, soprattutto in caso di offerta importante dalla Premier League, visto che sulla fascia è già arrivato Kulusevski e potrebbe non essere il solo. Si valuta anche l’addio di calciatori come Rugani, De Sciglio e Bernardeschi o coloro che rientreranno dal prestito, ovvero Pellegrini e Romero.

Per quanto riguarda Ramsey e Rabiot, invece, potrebbero essere decisive le ultime settimane di stagione visto che il loro rendimento fin qui è stato altalenante.