Calciomercato Juventus, la scelta di Ronaldo | ‘Bomba’ dalla Spagna

Il futuro di Cristiano Ronaldo torna ad essere in bilico: dalla Spagna lanciano la ‘bomba’ riguardo l’attuale numero sette bianconero

È un momento non facile per la Juventus, che dopo aver perso già due trofei (Supercoppa Italiana e Coppa Italia) è in lotta per provare a vincere il campionato ma ha collezionato ben tre passi falsi nell’ultima settimana. Il destino della Serie A però è ancora in mano ai bianconeri che devono rialzarsi al più presto per sfruttare la propria situazione.

Ora il vantaggio sulla seconda si è ridotto da otto a sei punti, ma essendoci solo cinque giornate ancora da giocare la compagine allenata da Maurizio Sarri ha bisogno di tre vittorie per ottenere la matematica certezza del nono scudetto consecutivo.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: ritorno in Premier per Ronaldo, c’è la decisione

A trascinare la Juventus in questi mesi è il solito Cristiano Ronaldo, che in Serie A ha realizzato ben 28 reti in 29 gare disputare in questa stagione. Il fenomeno portoghese, però, sembrerebbe in bilico per quanto riguarda il futuro visto che ci sarebbero molte squadre su di lui.

Una squadra interessata ormai da tempo sembrerebbe il Newcastle, che con la nuova proprietà potrà permettersi qualsiasi giocatore. Secondo quanto riportato da Don Balon, il fenomeno portoghese sembrerebbe intenzionato a lasciare l’Italia proprio per andare in Premier League, campionato che ama di più, dove proprio il Newcastle potrebbe farsi avanti e accontentare Ronaldo, che vorrebbe almeno un contratto di due anni.

Cristiano Ronaldo non ha intenzione di smettere e vuole continuare in stile Ibrahimovic, per questo il ritiro sembrerebbe lontano.

