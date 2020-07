Calciomercato Juventus, Agnelli ha scelto l’allenatore | Sfida al Barcellona

In casa Juventus si pensa alla panchina per il prossimo anno, visto il possibile esonero di Maurizio Sarri: Agnelli sfida il Barcellona per l’allenatore

Il Barcellona ha dovuto cedere il titolo della Liga al Real Madrid dopo due anni consecutivi in testa. C’è grande delusione in casa blaugrana e si starebbe pensando ad una rivoluzione anche in panchina, dove Quique Setien sembrerebbe ormai vicino all’addio. Dalla Spagna spunta un italiano tra i candidati per la panchina catalana, che interesserebbe anche alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Allegri conteso tra i bianconeri ed il Barcellona

Il nome di Massimiliano Allegri per la prossima stagione fa gola a molte squadre, in particolar modo anche al Barcellona. Secondo quanto riportato da Xiaver Jacobelli, direttore di ‘Tuttosport’, ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’allenatore toscano sarebbe di nuovo finito nel mirino della Juventus, spinto molto dal presidente Agnelli. In corsa per l’allenatore però ci sarebbero anche PSG ed alcune squadre di Premier. Inoltre, anche il Barcellona pronto all’addio di Setien si sarebbe inserito nella corsa.

Massimiliano Allegri (Getty Images)Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, ad essere inserito nella lista dei candidati alla panchina blaugrana sarebbe proprio Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus, fermo da ormai un anno, potrebbe risultare il profilo giusto per la rinascita del Barcellona. Ad appoggiare il suo arrivo sarebbe anche Lionel Messi, il cui rapporto con Setien non è mai decollato. L’argentino vedrebbe in maniera positiva l’arrivo dell’allenatore toscano visto il suo modo offensivo di giocare. Possibile ritorno con il ‘botto’ dunque per Massimiliano Allegri dopo un anno di inattività.

