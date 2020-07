Serie A, tifosi negli stadi | Spadafora annuncia la data!

Il ‘Coronavirus’ ha imposto la chiusura degli stadi di Serie A: il Ministro dello Sport Spadafora si è espresso sul possibile ritorno dei tifosi.

L’impatto del Coronavirus ha cambiato la società sotto molti aspetti: anche la possibilità di riempire gli stadi della Serie A è temporaneamente svanita. Le norme per garantire la sicurezza pubblica e quelle anti-Covid hanno imposto che le partite del campionato italiano si giochino a porte chiuse. Adesso che l’emergenza sanitaria sembra essere rientrata, Vincenzo Spadafora sta valutando di riaprire gli stadi. Il Ministro dello Sport ha rivelato una possibile data.

Serie A, Spadafora rivela | “Lavoriamo per riaprire gli stadi a settembre”

Nella giornata di oggi, Vincenzo Spadafora si è presentato in Senato per il ‘question time’ relativo alla possibilità di riaprire gli stadi della Serie A. Il Ministro dello Sport ha dichiarato: “Al momento si ritiene di dover continuare su questa linea di prudenza, ma stiamo lavorando in maniera profonda con la Federazione e la Lega affinché si possano riaprire gli impianti al pubblico a settembre. L’obiettivo è riaprire gli stadi quando partirà il prossimo campionato. Il problema maggiore è capire come gestire il flusso di persone all’ingresso. Il mio impegno è quello di creare le condizioni per cui l’accesso possa essere effettuato nel mese di settembre”. La Lega Serie A e la FIGC stanno collaborando fianco a fianco con Spadafora per riuscire a riportare i tifosi negli stadi.

RM

