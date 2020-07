Calciomercato Serie A, l’agente di Schurrle allo scoperto | Le dichiarazioni

In esclusiva ai microfoni di ‘Seriebnews.com’ ha parlato Ingo Haspel, agente tra gli altri dello svincolato Andre Schurrle

Uno dei nomi che più è stato accostato alla Serie A in vista del calciomercato estivo è quello di Andre Schurrle. Il fantasista tedesco si è ufficialmente svincolato dal Borussia Dortmund e, a costo zero, può essere un colpaccio per diverse squadre italiane. Del suo futuro ne ha parlato l’agente Ingo Haspel: ecco le sue parole.

Calciomercato, l’agente di Schurrle avverte la Serie A: “Vedrete…”

Dichiarazioni che lasciano spazio a pochi dubbi, quelle raccolte dalla redazione di ‘Seriebnews.com‘ e che riguardano il futuro di Andre Schurrle. L’agente dell’esterno si è così espresso sull’ipotesi Benevento: “Non ho mai avuto contatti con loro– rivela Ingo Haspel, agente di Schurrle, che poi ha aggiunto – Il club campano non ha mai contattato me o il calciatore. Sono soltanto rumors di mercato, ad oggi non c’è alcuna trattativa in piedi”.

Il giocatore, dunque, sembrerebbe destinato a restare in Germania con diverse società pronte ad accoglierlo e a dargli una nuova possibilità. Difficile dunque che le porte della Serie A si aprano per lui: Benevento e non solo sono avvisati.

