Calciomercato Milan, addio Rodriguez | Scambio con il talento

Il calciatore non rientra più nei piani del Milan, la società può sfruttare la sua cessione per tornare su un vecchio obiettivo

È stata una stagione particolare quella che ha vissuto il Milan. La società rossonera è partita nel peggiore dei modi e ha collezionato tanti passi falsi nei primi mesi, per poi svoltare con l’arrivo di Stefano Pioli che ha ridato serenità alla squadra ed è riuscito a portare vittorie e punti.

Il 2020 è stato più che positivo ma i risultati utili non sono bastati per recuperare sulle prime quattro in classifica. L’obiettivo Champions League infatti è sfumato ormai da tempo e l’unico traguardo da raggiungere è quello della qualificazione in Europa League, che sembrerebbe ormai a un passo.

Calciomercato Milan, Rodriguez via: possibile scambio per Dilrosun

La dirigenza rossonera non vuole accontentarsi in futuro ed è già al lavoro per provare a rinforzare la rosa. Prima però c’è da risolvere la situazione di alcuni calciatori in uscita. Uno di questo è Ricardo Rodriguez, che era stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al PSV ma la sospensione del campionato olandese lo ha riportato in anticipo a Milano.

Lo svizzero non rientra nei piani dei rossoneri e, secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, ora su di lui ci sarebbero Eintracht Francoforte, Hoffeneim e Herta Berlino. Il Milan potrebbe sfruttare l’interesse di questi ultimi per cercare uno scambio e ottenere Javairo Dilrosun, che è stato nel mirino della dirigenza già a gennaio.

L’esterno olandese classe 1998 ha vissuto una buona annata in Bundesliga e ha disputato 24 gare, realizzando anche quattro reti e due assist.