Rivoluzione Juventus a centrocampo. Possibile proposta si scambio all’Inter, con due giocatori bianconeri a scelta. Ecco tutti i dettagli

Il centrocampo è il principale punto debole della Juventus, non a caso la società intende rivoluzionarlo nella prossima sessione di calciomercato. L’argentino Bentancur potrebbe essere l’unico superstite, considerato che i bianconeri sono pronti a privarsi anche dei giocatori ingaggiati a costo zero – con fanfare al seguito – nella scorsa estate: Ramsey e Rabiot. In entrata, quindi, si prevedono altri importanti acquisti dopo Arthur, preso dal Barcellona nell’ambito dello scambio con Miralem Pjanic.

Calciomercato Juventus, idea Sensi per il centrocampo: offerta di scambio all’Inter

Con la conferma di Sarri, ecco che Paratici potrebbe davvero provare strappare Jorginho al Chelsea, ma non si possono escludere anche altri tentativi per nomi ora impensabili. Per esempio quello di Stefano Sensi, per caratteristiche perfetto per il gioco del tecnico toscano. Insomma parliamo sicuramente di un giocatore gradito all’ex Napoli e che lo stesso può considerare ottimo come alternativa al centrocampo titolare. Del resto il classe ’95 umbro può agire sia da mezz’ala che da playmaker, oltre che naturalmente da trequartista.

L’Inter, ‘obbligata’ da qualcosa di più di un semplice gentlemen agreement, lo riscatterà dal Sassuolo per circa 20 milioni di euro, ma poi potrebbe decidere di metterlo sul mercato non solo per via dei continui problemi fisici. Valutazione successiva sui 30 milioni. I bianconeri potrebbero mettere sul piatto Ramsey oppure Federico Bernardeschi, in sostanza proporre uno scambio alla pari con uno dei due. A meno di colpi di scena, però, la risposta di Marotta sarebbe del tutto negativa. No Sensi alla Juve, no allo scambio.

