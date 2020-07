Calciomercato Juventus: “Scelto il sostituto di Sarri” | La rivelazione shock

Calciomercato Juventus, clamorosa indiscrezione per il sostituto di Sarri: “La società ha deciso, hanno la soluzione in casa”

Nonostante la vetta conquistata e difesa da sette lunghezze di vantaggio dalle inseguitrici, la Juventus di Maurizio Sarri non sembra aver convinto troppo la critica ed i tifosi bianconeri. I tanti passaggi a vuoto e l’evidente mancanza di avversarie di livello, sviliscono il primato dei piemontesi, che in questa seconda parte di stagione si sono fatti rimontare da Milan e Sassuolo, riscrivendo alcuni record negativi, ormai dimenticati da quesi un decennio. Neanche la dirigenza juventina sembra troppo convinta di Maurizio Sarri, al punto da aver cominciato a ragionare sul suo possibile erede: a rivelare la clamorosa indiscrezione è il collega de ‘Il Giornale’, Luigi Guelpa.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus ed Inter, sfuma l’obiettivo | Pronto il rinnovo

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, super scambio in Serie A | Inter beffata

Juventus, senti Guelpa: “Niente Guardiola o Zidane: il dopo-Sarri si chiama Andrea Pirlo!”

“Chiuso il capitolo Guardiola, impossibile arrivare a Zidane o Klopp, la Juve ha le idee chiare per un eventuale cambio di rotta, Andrea Pirlo”: con questo tweet, Luigi Guelpa rivela quello che potrebbe essere il clamoroso colpo di scena in casa Juventus. Dopo poco più di un anno, i bianconeri sarebbero pronti a salutare Maurizio Sarri per affidare il nuovo ciclo tecnico ad una leggenda del club come Andrea Pirlo. Una soluzione interna, dunque, che promuoverebbe in pochissimo tempo l’ex regista della Nazionale da tecnico della Juventus U23 a tecnico della prima squadra.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, tentativo di scambio con l’Inter | Ecco la risposta

Attenzione, quindi, ad eventuali colpi di teatro in quel di Torino: la panchina di Maurizio Sarri potrebbe vacillare, nonostante l’ormai prossima vittoria dello Scudetto.