Calciomercato Juventus, Sarri via subito | Traghettatore: sfida a tre

La Juventus commette l’ennesimo passo falso e la situazione di Maurizio Sarri è in bilico: tutte le ipotesi per il futuro

È un momento difficile per la Juventus, che non riesce più a vincere ed ha ottenuto solo due punti nelle ultime tre gare. Il rischio per i bianconeri è quello di riaprire una lotta scudetto che sembrava ormai indirizzata verso la chiusura anticipata. Ora l’Inter potrebbe andare a -6 in caso di vittoria questa sera e l’Atalanta insegue a -7.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, torna di moda Eriksen | Scambio a sorpresa!

La preoccupazione resta anche e soprattutto per quanto riguarda la Champions League, dove la squadra allenata da Maurizio Sarri è attesa da un percorso insidioso, ricco di gare difficili. Prima però c’è da ribaltare la sconfitta rimediata nell’andata degli ottavi di finale per 1-0 contro il Lione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, un flop dell’Inter con Spalletti | Doppio arrivo!

Calciomercato Juventus, prossime gare decisive per Maurizio Sarri: tre possibili traghettatori

Questo periodo di crisi di risultati porta la società bianconera a fare delle valutazioni, visto che di recente si era capitata raramente una situazione simile. Ora Maurizio Sarri è al centro delle attenzioni sia da parte dei tifosi, che lo considerano uno dei primi responsabili, e sia dalla società che potrebbe fare delle valutazioni in queste ore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, Mourinho beffa Juventus ed Inter | Blitz da 70 milioni!

Al momento sembrerebbe una situazione difficile quella del tecnico ex Napoli, che potrebbe giocarsi il posto già nelle prossime gare. Lunedì c’è la Lazio, altra sfida decisiva per non riaprire del tutto la lotta scudetto, e se dovesse arrivare un ulteriore passo falso non è escluso un ribaltone tecnico da subito. Come traghettatori fino a fine stagione potrebbero esserci nomi come Marcello Lippi, Fabrizio Ravanelli o Alberto Zaccheroni.

Maurizio Sarri non è ancora riuscito a impressionare con il suo bel gioco e deve cercare la svolta entro le prossime ore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Spal-Inter, da Barella a Lukaku e Sensi | Conte fa il punto sull’infermeria

Calciomercato, colpo Martial | L’Inter ci prova!