Calciomercato Juventus, flop Ronaldo | Addio CR7, Sarri ‘esulta’!

Juventus che al termine di questa stagione sembrerebbe pronta a cambiare: Ronaldo buco nell’acqua e futuro assicurato per Sarri

I piani della Juventus a fine stagione potrebbero essere diversi da quanto ci si aspetta. La posizione di Cristiano Ronaldo infatti sembrerebbe non essere più così al sicuro, portando a pensare ad un possibile addio. Secondo il giornalista partirà prima il portoghese rispetto al tecnico Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, clamorosa rivelazione: “Ronaldo via prima di Sarri”

La Juventus continua a ragionare sul futuro delle pedine più importanti della squadra, a partire dall’allenatore, ormai costantemente in discussione. A rivelare un’inaspettata evoluzione all’interno dei bianconeri è Vito Elia, opinionista di ‘Top Calcio 24’, che dichiara che secondo lui Maurizio Sarri rimarrà alla Juventus anche il prossimo anno. Non solo questo, ma inoltre secondo il giornalista sarà Cristiano Ronaldo a partire prima dell’allenatore, sopratutto nel caso in cui non dovessero arrivare titoli per i bianconeri in questa stagione.

Infine l’opinionista lancia anche una dura sentenza nei confronti del fenomeno portoghese, dichiarando che se la Juventus non dovesse vincere la ChampionsLeague, Cristiano Ronaldo sarebbe stato un salto nel buio per la società juventina. Dichiarazioni naturalmente che sorprendono e che sconvolgono le attese, visto che ormai sembrava quasi certo che a partire fosse il tecnico toscano piuttosto che il fenomeno di Funchal. Staremo a vedere a fine stagione quali saranno le valutazioni che farà la società bianconera e chi sarà il primo a partire.

