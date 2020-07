Notizie importanti in ottica calciomercato per la Juventus di Maurizio Sarri: giocatore è pronto a partire, c’è la conferma del procuratore

La Juventus guarda alla prossima stagione. Il calciomercato estivo potrebbe rivelare non poche sorprese alla squadra di Sarri che rischia di ritrovarsi una rosa con diverse novità. In tal senso, per stessa ammissione del procuratore Jorge Mendes, sarebbe in arrivo una nuova cessione durante l’estate. I dettagli

Calciomercato Juventus, cessione vicina: regia di Jorge Mendes

Un colpo già ufficializzato e che lascia spazio alla cessione di uno degli obiettivi bianconeri per l’estate. L’SCO Angers, club francese, ha poco chiuso l’acquisto di Souleyman Doumbia, laterale mancino arrivato per 3 milioni di euro dal Rennes. Il ds dei transalpini, Sebastien Larcier ha confermato a ‘Oues France‘, con le dichiarazioni riprese da ‘Footmercato.net’: “Abbiamo parlato con Souleyman, l’obiettivo è diventare il numero uno”.

Dichiarazioni importanti che mettono ancor di più alla porta Rayan Ait-Nouri, terzino 19enne già accostato alla Juventus. In tal senso, arriva l’ammissione del ds che conferma come l’agente del calciatore, Jorge Mendes, abbia intenzione di trasferirlo altrove. “Il suo agente ha un peso importante nel mondo del calcio, ci manda messaggi per confermare che la cessione sarà inevitabile“.

Uno scenario che, dunque, può favorire la Juventus nonostante il contratto del classe 2000 sia in scadenza nel 2023.

