L’Inter potrebbe incassare un tesoretto importante durante l’estate di calciomercato: i due big di Conte non sono più incedibili

L’Inter affronterà questa sera la Spal, a caccia di punti salvezza, ma il pensiero della dirigenza meneghina è al calciomercato. Colpi in entrata ma che passeranno prevalentemente dalle cessioni. In tal senso, due big non sarebbero più incedibili per Conte: Marotta pregusta un tesoretto da oltre 100 milioni da reinvestire per rinforzare la rosa nerazzurra.

Calciomercato Inter, due big ai saluti: i dettagli

Una doppia cessione che fine a qualche settimana fa era assolutamente impensabile. Adesso l’Inter ci pensa eccome, con gli addii di Milan Skriniar e Marcelo Brozovic che foraggerebbero le casse del club di Zhang. I due big sono dunque cedibili, sacrificabili, per arrivare ad accumulare un tesoretto importante da reinvestire per 1-2 colpi di spessore durante l’estate.

Conte ritiene Skriniar maggiormente sacrificabile rispetto a Lautaro Martinez, sul quale vorrebbe continuare a puntare nonostante il pressing del Barcellona. Ecco che Marotta potrebbe portare a termine un doppio colpo in uscita, con un tesoretto davvero consistente di circa 120 milioni di euro. Le richieste per lo slovacco non mancano, così come il croato che resta in scadenza nel giugno 2022.

I cartellini dei due nerazzurri, in particolar modo del centrocampista, potrebbero finire anche in qualche operazione di scambio. Situazione in divenire, l’Inter del futuro passa dalle cessioni del presente: Skriniar e Brozovic vicini all’addio.

