L’Inter sta studiando un piano per avere a disposizione Alexis Sanchez anche per le gare di Europa League, ma dovrà pagare una penale

In casa Inter i dubbi sul futuro di Alexis Sanchez sono ancora molti. Il cileno non ha ancora convinto a pieno la società interista per procedere al riscatto, così i nerazzurri starebbero pensando ad un eventuale prolungamento del prestito per averlo anche in Europa League. Inter che sembrerebbe disposta a pagare anche una penale.

Calciomercato Inter, si lavora per trattenere Sanchez in Europa: penale in caso di finale con il Manchester United

La stagione di Alexis Sanchez all’Inter è purtroppo stata condizionata dai tanti infortuni che gli hanno permesso di scendere in campo solo 23 volte, realizzando anche due gol. L’attaccante cileno però nelle ultime uscite si sta rivelando una pedina molto utile nello scacchiere di Antonio Conte, sopratutto ora che le gare sono tutte molto ravvicinate. Così, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società interista starebbe lavorando per convincere il Manchester United a prolungare il prestito anche per le gare di Europa League.

Per convincere la società inglese l’Inter sembrerebbe disposta ad inserire una penale da pagare nel contratto del prestito. Questa penale scatterebbe qualora i nerazzurri dovessero incontrare i ‘red devils’ nella finale della competizione, unica fase in cui potrebbero incontrarsi essendo nelle due parti opposte del tabellone. Dunque Inter pronta a tenersi Sanchez ed a riflettere su un eventuale riscatto per la prossima stagione.

