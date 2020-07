Calciomercato Inter, Sanchez e Lautaro | Marotta non ha dubbi!

Prima del match contro la Spal, Marotta ha parlato della situazione di Sanchez e Lautaro Martinez: il futuro degli attaccanti dell’Inter.

Il 33esimo turno di Serie A porta l’Inter in Emilia-Romagna per la sfida con la Spal. I nerazzurri possono tentare di avvicinarsi alla Juventus capolista, ma dovranno farlo senza Lukaku: in attacco ci sono Sanchez e Lautaro Martinez. Il futuro dei due attaccanti è incerto, così come la loro permanenza a Milano. Prima della partita con gli emiliani, Beppe Marotta ha parlato della situazione di Lautaro e del ‘Nino Maravilla”. Ecco le parole dell’ad nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, futuro Zaniolo | La Roma ha deciso!

Calciomercato Inter, Marotta sentenzia | Il futuro di Sanchez e Lautaro!

A pochi istanti dal fischio d’inizio della partita fra Inter e Spal, Marotta ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’. Il tema della dichiarazioni dell’ad nerazzurro sono state le situazioni di Lautaro Martinez e di Sanchez. “Alexis è stato assente per quattro mesi per un grave infortunio, adesso sta mostrando le sue qualità. Riguardo al suo futuro, è prematuro parlarne: è un giocatore del Manchester United al momento. Dobbiamo valutare con Conte ed eventualmente acquistarlo”. Insomma, l’attaccante cileno ha ancora sei partite per convincere i nerazzurri a trattenerlo a Milano anche per l’anno prossimo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, che retroscena: “Rifiutati 33 milioni per lui”

Marotta ha parlato anche del ‘Toro’. “Le voci di mercato se le porta via il vento. Lautaro è un nostro giocatore e non ci ha mai manifestato la volontà di essere ceduto, è un ragazzo che non si lascia condizionare. Ha vissuto un periodo di involuzione, ma ora sta risalendo la china”. L’ad ha frenato riguardo a qualsiasi ipotesi di cessione per l’argentino, a dimostrazione che la trattativa con il Barcellona si è raffreddata. La volontà del numero ’10’ nerazzurro sembra essere fondamentale per il suo futuro.

La coppia d’attacco dell’Inter contro la Spal è anche la più incerta riguardo al proprio futuro: Marotta ha fatto il punto della situazione su Lautaro e Sanchez.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, futuro Higuain | Si pensa al clamoroso ritorno

Serie A, tifosi negli stadi | Spadafora annuncia la data!

Calciomercato Inter e Juventus, prende quota Pochettino | I dettagli