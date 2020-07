Calciomercato Inter, Real Madrid su Lautaro | Scambio anti-Barcellona

Il futuro di Lautaro Martinez continua ad essere in bilico, l’Inter lo cede solo in caso di offerte importanti. Possibile ‘clasico’ di mercato!

Aumentano i passi falsi per la Juventus e aumentano i rimpianti per l’Inter, che nel calcio post coronavirus ha fallito tante occasioni per restare agganciata ai bianconeri e lottare per lo scudetto. Questa sera la squadra allenata da Antonio Conte può andare a -6 ma ci sono solo cinque giornate per recuperare un distacco comunque ampio.

Le due squadre si erano date battaglia fino alla fine febbraio, poi c’è stato il crollo dell’Inter e negli ultimi giorni è arrivato quello della Juventus. La dirigenza della ‘Beneamata’ vuole ripartire dalla base costruita l’anno scorso per continuare a crescere ma prima c’è da stabilire il futuro di Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, clasico per Lautaro: la mossa del Real Madrid

L’attaccante argentino è seguito ormai da diversi mesi dal Barcellona e il suo futuro sembrerebbe lontano da Milano. Negli ultimi giorni si è aggiunto anche il Real Madrid alla corsa e ha creato un vero e proprio clasico di mercato.

I Blancos vorrebbero sfruttare il mancato accordo tra Barcellona e Inter e potrebbero provare a battere i rivali di sempre inserendo nella trattativa James Rodriguez o Odegaard. Per Lautaro, però, la priorità resta il Barcellona anche perché con i Blaugrana c’è già un accordo per un contratto di cinque anni da 12 milioni a stagione.

Lautaro Martinez fin qui ha disputato 39 gare e ha realizzato 18 gol stagionali. È andato in rete anche nella sfida del Camp Nou in Champions League.