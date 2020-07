Calciomercato Inter, scambio shock con la Juventus | Al centro due big

Calciomercato Inter, clamorosa ipotesi di scambio con la Juventus: Brozovic e Bonucci potrebbero scambiarsi la maglia in vista della prossima stagione

L’asse Milano-Torino è uno di quelli da guardare sempre con grande attenzione. Soprattutto quando al centro ci sono Inter e Juventus, e ancor di più quando a muoversi sono due ex bianconeri come Marotta e Conte. L’ultima clamorosa indiscrezione di mercato, allora, potrebbe coinvolgere le due big del nostro campionato in uno scambio che avrebbe dell’incredibile, con al centro delle trattative due tasselli fondamentali dell’una e dell’altra, come Brozovic e Bonucci.

Inter-Juventus, possibile asse di mercato: attenzione allo scambio tra Brozovic e Bonucci

Attenzione, quindi, ai possibili scenari che potrebbero schiudersi in casa Inter: Conte sembrerebbe ormai in rotta di collisione con Brozovic, al punto da poter avallare la sua cessione nel corso della prossima sessione di calciomercato. Il croato ha da sempre un filo rosso con la Juventus, che nel 2016 lo aveva difatti già preso, salvo poi non trovare l’accordo con la società nerazzurra.

Quattro anni dopo, i bianconeri potrebbero tornare alla carica, alla ricerca come sono di un play da aggiungere in rosa: l’ipotesi sembrerebbe, dunque, quella di uno scambio, inserendo Bonucci nella trattativa come contropartita tecnica (la valutazione del difensore si aggira attorno i 20 milioni di euro), con a margine un conguaglio economico importante, così da mettere in piedi una trattativa da 30 milioni di euro. Con al centro un suo storico pupillo ed un giocatore prodotto del vivaio nerazzurro, Conte potrebbe spingere affinché Marotta dia luce verde all’operazione. D’altronde, Brozovic non appare per nulla intenzionato a rinnovare il suo contratto con l’Inter, pertanto potrebbe essere l’estate buona per monetizzare il suo cartellino.

Incroci, rumors e ipotesi di mercato che solo l’asse Milano-Torino sa regalare: una cosa resta certa, per Inter e Juventus si prospetta un’estate bollente.

